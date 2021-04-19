BIST 1.377
DOLAR 8,09
EURO 9,74
ALTIN 461,56
HABER /  SPOR
ADV Ramazan'da umut var

UEFA, Şampiyonlar Ligi formatında değişikliğe gitti

UEFA, 2024-2025 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi'ne 36 takımın katılmasını ve maçların lig usulüne göre oynanmasını kararlaştırdı.

Abone ol

Avrupa futbolunda devrim gibi kararlar alınmaya devam ediyor. Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Juventus, Milan ve Inter, yaptıkları açıklama ile Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını duyurmuştu.

UEFA ve FIFA tarafında yaşanan bu gelişmeye tepkiler büyürken, UEFA'nın bugün gerçekleşen İcra Kurulu Toplantısı'nda yeni bir karar alındı. Buna göre; 2024-2025 sezonundan itibaren UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 36 takım katılacak ve maçlar lig usulüne göre oynanacak.

Yeni format nasıl olacak?
Şampiyonlar Ligi'nde belirlenen yeni formata göre 36 takım UEFA'daki sıralamasına göre 4 farklı kategoriye ayrılacak. Oynadığı ligde Şampiyonlar Ligi vizesi alamayan ancak organizasyonda önemli başarılar elde etmiş iki kulüp Wild Card kontenjanından yararlanabilecek. Yeni formatta grup aşamaları kalkacak.

Takımlar, güçleri değişkenlik gösteren 10 rakiple karşılaşacak. İlk aşamada her takım 5 iç saha ve 5 deplasman maçı oynayacak. 10 maç sonunda oluşacak tablo neticesinde genel puan sıralamasındaki ilk 8 takım doğrudan üst tura çıkarken, diğer 8 takım play-off usulü ile ikinci tur biletini alacak.

Son 16'dan sonra klasik format
Play-off etabında elenen takımlar UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek. Son 16 Turu'ndan itibaren ise maçlar Şampiyonlar Ligi'nin klasik formatındaki gibi oynanacak.

Süper Lig'e katılan oyunculara milli takım engeli: 12 kulübün Avrupa Süper Ligi kararıyla ilgili açıklama yapan UEFA Başkanı Alexander Ceferin “Açgözlülükten başka hiçbir şeyle motive edilmeyen birkaç kulübün, kendi kendilerine hizmet teklifine karşı bir arada durduğumuzu daha fazla vurgulayamazdım. Kapalı ligde oynayan oyuncular, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası’nda forma giyemeyecekler. Milli takımlarına davet alamayacaklar” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Bu kez Kastamonu! Covid-19 temaslısı bankada para çekerken yakalandı
Ve rapor çıktı! Doktoru 1570 farklı numaradan taciz eden sanığın akli melekeleri yerinde
AK Parti MYK Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
Diyarbakır'da asansör 11'inci kattan düştü: Baba oğlunu korumak için siper oldu
MSB duyurdu: Türkiye ile Yunanistan 4. tur toplantılar için mutabakata vardı
Sürücüsüz Tesla otomobil kaza yaptı: Ölüler var
TFF'den Avrupa Süper Ligi açıklaması
23 Nisan'da yasak var mı cuma günü sokağa çıkmak yasak mı?
Tuma Çelik'e beraat kararının gerekçesi açıklandı: Yeterli delil bulunamadı
Bakan Murat Kurum açıkladı TOKİ'den konut ve iş yeri satın alanlara yüzde 20 indirim
Yorumlar