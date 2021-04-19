BIST 1.377
DOLAR 8,09
EURO 9,74
ALTIN 461,56
HABER /  GÜNCEL
ADV Ramazan'da umut var

Rasim Ozan Kütahyalı Erdoğan'ın ekonomi danışmanı Korkmaz Karaca'ya 'kaşar' dedi

Rasim Ozan Kütahyalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi danışmanı Korkmaz Karaca'ya hakaret etti.

Abone ol

'Beyaz TV'de 19 Nisan'da yayınlanan Beyaz Futbol programında dikkat çeken anlar yaşandı. Rasim Ozan Kütahyalı, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca'ya hakaret içeren cümleler sarf etti.

Kütahyalı, Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim ile Başkan Mustafa Cengiz'in arasındaki tartışmayı değerlendiren Korkmaz'ın mesajını ekranda okudu.

Korkmaz'ın mesajının ardından, Rasim Ozan Kütahyalı, "Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları üyesidir o. Kapalı Çarşı ..... Sıfırdan yükselmiş, bu piyasaları... Bu onun için övgüdür. 11-12 yaşından beri finans piyasasında. Çok tatlıdır, çok da iyi adamdır. Ayrıca Galatasaray kongre üyesi" ifadelerini kullandı.

Kütahyalı'nın Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca için, hakaret dolu ifadeler kullanması dikkat çekti.

Daha önce Kütahyalı yine Beyaz TV ekranlarında Boşnaklara belden aşağı hakarette bulunmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da TEM otoyolunda trafiği kilitleyen zincirleme kaza! 3 araç birbirine girdi
Lİvya Büyük Selçuklu kimdir tarihteki yeri Livya isminin anlamı ne?
Fahrettin Koca: 55 yaş üzerine aşılama başladı
UEFA, Şampiyonlar Ligi formatında değişikliğe gitti
Ve rapor çıktı! Doktoru 1570 farklı numaradan taciz eden sanığın akli melekeleri yerinde
UEFA Başkanı Ceferin'den Avrupa Süper Ligi açıklaması
AK Parti MYK Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
Diyarbakır'da asansör 11'inci kattan düştü: Baba oğlunu korumak için siper oldu
Adalar'dan Hatay’a gönderilen 99 atın kaybolduğu iddiası! Çifte soruşturma başlatıldı
MSB duyurdu: Türkiye ile Yunanistan 4. tur toplantılar için mutabakata vardı
Yorumlar 2 yorum