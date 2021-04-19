Rasim Ozan Kütahyalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi danışmanı Korkmaz Karaca'ya hakaret etti.

Abone ol

'Beyaz TV'de 19 Nisan'da yayınlanan Beyaz Futbol programında dikkat çeken anlar yaşandı. Rasim Ozan Kütahyalı, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca'ya hakaret içeren cümleler sarf etti.

Kütahyalı, Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim ile Başkan Mustafa Cengiz'in arasındaki tartışmayı değerlendiren Korkmaz'ın mesajını ekranda okudu.

Korkmaz'ın mesajının ardından, Rasim Ozan Kütahyalı, "Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları üyesidir o. Kapalı Çarşı ..... Sıfırdan yükselmiş, bu piyasaları... Bu onun için övgüdür. 11-12 yaşından beri finans piyasasında. Çok tatlıdır, çok da iyi adamdır. Ayrıca Galatasaray kongre üyesi" ifadelerini kullandı.

Kütahyalı'nın Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca için, hakaret dolu ifadeler kullanması dikkat çekti.

Daha önce Kütahyalı yine Beyaz TV ekranlarında Boşnaklara belden aşağı hakarette bulunmuştu.