BIST 1.377
DOLAR 8,09
EURO 9,74
ALTIN 461,56
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Ramazan'da umut var

İstanbul'da TEM otoyolunda trafiği kilitleyen zincirleme kaza! 3 araç birbirine girdi

İhlas Haber Ajansı

TEM otoyolu Ümraniye yönünde yağış nedeniyle 3 araç birbirine girdi, kazada 1 araç takla attı. FSM köprüsü Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Abone ol

Kaza, TEM otoyolunda saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Ankara istikametine doğru seyir halindeki araçlar yoğun yağış sebebiyle zincirleme kaza yaparken, kazaya karışan 34 BIS 486 plakalı bir araç takla attı. İhbar üzerine olay yerine polis ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği alırken trafiği de kontrol altına aldı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından kaza yapan araçlar kaldırıldı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Antalya'da eve girince dünyası başına yıkıldı! Yürek yakan feryatlar: Ben ne diyeyim Allah’ım? Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Lİvya Büyük Selçuklu kimdir tarihteki yeri Livya isminin anlamı ne?
Savunma Sanayii Başkanlığı Jandarmaya müthiş kalkanı teslim etti
UEFA, Şampiyonlar Ligi formatında değişikliğe gitti
Bu kez Kastamonu! Covid-19 temaslısı bankada para çekerken yakalandı
UEFA Başkanı Ceferin'den Avrupa Süper Ligi açıklaması
AK Parti MYK Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
Diyarbakır'da asansör 11'inci kattan düştü: Baba oğlunu korumak için siper oldu
Adalar'dan Hatay’a gönderilen 99 atın kaybolduğu iddiası! Çifte soruşturma başlatıldı
MSB duyurdu: Türkiye ile Yunanistan 4. tur toplantılar için mutabakata vardı
Sürücüsüz Tesla otomobil kaza yaptı: Ölüler var
Yorumlar