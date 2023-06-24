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Erzincan'da imam hatip öğrencisi LGS sınavında 500 tam puan aldı

Erzincan'da imam hatip öğrencisi LGS sınavında 500 tam puan aldı

Milli Eğitim Bakanlığınca, 2023 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavdan 500 tam puan alan Feyza İklil Gültekin, imam hatipli olarak Türkiye birincileri arasında yer almanın gururunu yaşıyor.

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Demirkent Terzibaba İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi, öğretmen baba Yavuz ve ev hanımı Serap Gültekin çiftinin tek çocuğu Feyza İklil, LGS sınavında tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 puan aldı.

Gültekin, AA muhabirine, düzenli çalışma sonucu başarıyı elde etiğini söyledi.

Sınava hazırlık sürecinden bahseden Gültekin, "Çok sert ve çok fazla soru çözerek çalışamazdım ama düzenli çalışırdım. Hedefim çocuk doktoru olmak. Erzincan'dan çıkmayı hiç düşünmedim. Buradaki hayatıma biraz bağımlıyım. Onun için Erzincan Fen Lisesini düşünüyorum ama emin değilim." ifadelerini kullandı.

Gültekin, emeği geçen öğretmenlerine teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"İnsanların imam hatiplere bakış açısı çok farklı. Okula gitmeden önce imam hatibe kötü bakış açıları vardı. 'Oraya gitme, niye gidesin ki, geleceğin sıkıntıya girer.' gibi diyorlardı ama ben Erzincan'da tek tam puan yapan ve İmam Hatipli birisi olarak söyleyebilirim ki önemli olan okulun adı değil. İsteyen yapabiliyor."

Baba Yavuz Gülten ise kızının sınav sürecinde plan dahilinde düzenli çalıştığını ve kitap okumayı ihmal etmediği belirtti.

Anne Serap Gültekin de kızına yaşam koçu olduğunu anlatarak, "Ne zaman dersleri gerilediğinde, seviye tespitlerde düşüş başladığında İklil'i asla zorlamadım. Sevdiği aktiviteleri yaptık. Pozitif destek verdim. Annelerden tek bir ricam var. Çocukların üzerine baskı kurmasınlar, psikolojik olarak düştükleri yerde tutup çocuklarını kaldırsınlar." diye konuştu.

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