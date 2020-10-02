Ertem Şener Beyaz TV'den istifa etti! Derin Futbol'u da bıraktı

Ekranların ünlü yüzlerinden Ertem Şener, Beyaz TV'den istifa ederek yollarını ayırdı.

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7 yıldır Beyaz TV Spor Müdürü olarak görev yapan Ertem Şener, aynı zamanda Beyaz TV'de Beyaz Futbol ve Derin Futbol adlı programlarını sunuyordu.

Ertem Şener hem spor müdürlüğü görevinden istifa etti hem de hazırlayıp sunduğu programları bıraktı. Ertem Şener, 2013 yılından çalıştığı Beyaz TV'deki odasını toplayarak kanaldan ayrıldı.

Kovuldu mu istifa mı etti?

Bazı medya sitelerinde Ertem Şener'in kovulduğuna dair haberler çıktı. İnternethaber.com sitesine açıklama yapan Ertem Şener, kovulma iddialarını yalanlayarak 'Ben istifa ettim' dedi.