İstanbul Taksim'de çarşaflı erkek paniği

İSTANBUL Taksim'de şüpheli şahıs ihbarı polisi harekete geçirdi. Yabancı uyruklu 3 şüpheli şahıs, Taksim girişinde güven timleri tarafından gözaltına alındı. Çarşaf giyen şüpheli şahsın erkek olduğu ortaya çıktı.

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İSTANBUL Taksim'de öğle saatlerinde yaşanan olayda; 3 şüpheli şahsın geldiği ihbarı üzerine güven timleri harekete geçti.

Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Amirliği ekipleri, şüpheli şahısları Taksim girişinde yakaladı.

Zanlılardan birinin çarşaf giydiği görüldü ancak gerçek birkaç dakika içerisinde ortaya çıktı ve çarşaflı zanlının da bir erkek olduğu anlaşıldı.

Zanlılar, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.