BIST 1.145
DOLAR 7,77
EURO 9,11
ALTIN 475,38
HABER /  YEREL
ADV Stokları eritmek amacıyla tüm kitaplar maliyet fiyatına, tam 500 kitap hepsi tek fiyat: 5 TL

İstanbul Taksim'de çarşaflı erkek paniği

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL Taksim'de şüpheli şahıs ihbarı polisi harekete geçirdi. Yabancı uyruklu 3 şüpheli şahıs, Taksim girişinde güven timleri tarafından gözaltına alındı. Çarşaf giyen şüpheli şahsın erkek olduğu ortaya çıktı.

Abone ol

İSTANBUL Taksim'de öğle saatlerinde yaşanan olayda; 3 şüpheli şahsın geldiği ihbarı üzerine güven timleri harekete geçti.

Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Amirliği ekipleri, şüpheli şahısları Taksim girişinde yakaladı.

Zanlılardan birinin çarşaf giydiği görüldü ancak gerçek birkaç dakika içerisinde ortaya çıktı ve çarşaflı zanlının da bir erkek olduğu anlaşıldı.

Zanlılar, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

SON DAKİKA HABERLERİ
Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un kız kardeşi ortaya çıktı
İstanbul metrosunda korkunç ölüm
A Milli Takım kadrosu açıklandı!
NATO'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
Isparta otogarda ateş yüksek çıkıp kusan yaşlı adam koronavirüs tedirginliğine neden oldu
Benzin fiyatları iki günde bir değişiyor! 3 Ekim itibariyle benzine indirim geldi
ÖNCEKİ HABERLER
Azerbaycan yoğun bombardıman başlattı
Beyaz Saray: Trump’ın hafif semptomları var
Gençlerbirliği'nde 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Fuat Oktay: Türkiye, haklının ve işgalin gerçek mağduru Azerbaycan'ın yanındadır
Samsun’da dayısının oğlu tarafından çift kurşunla öldürüldü
İŞKUR evde paketleme işi başvuru formu doldurma 2020
Yorumlar