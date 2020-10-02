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Benzin fiyatları iki günde bir değişiyor! 3 Ekim itibariyle benzine indirim geldi

Benzin fiyatlarındaki değişiklik baş döndürüyor. İki gün önce gelen zammın ardından bu kez indirim haberi geldi.

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30 Eylül 2020 tarihinde 17 kuruş zamlanan benzin fiyatlarında 03.10.2020 cumartesi itibariyle indire gidildi. 

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’ndan (EPGİS), yapılan açıklamaya göre benzinin litre satış fiyatına geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde 15 kuruş indirim yapıldı.

İndirimin ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul’da 6,60 liraya, Ankara’da 6,63 ve İzmir’de 6,75 liraya gerileyecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Fiyatlar nasıl hesaplanıyor
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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