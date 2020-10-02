Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kobani olayları soruşturmasına ilişkin ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kobani olayları soruşturmasına ilişkin ilk değerlendirmesinde "Yargımız 6-8 Ekim olaylarının hesabını hukuk önünde soruyor" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Konya İl Teşkilatı ile Selçuklu ilçesinde yer alan Ecdat Parkı'ndaki yemekte bir araya geldi.

"Katillerden ve azmettiricilerinden hesap sormazsanız"

Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Maddi zararı tazmin edersiniz fakat katillerden ve azmettiricilerinden hesap sormazsanız vicdanlarda kanayan yaraları iyileştiremezsiniz." dedi.

"Yargımız hesabını soruyor"

"Yargımız nasıl 15 Temmuz'un hesabını soruyorsa bölücü örgütün uzantılarından da 6-8 Ekim olayları ve çukur eylemlerinin hesabını soruyor." diyen Erdoğan, "Bu ülke, geçmişte yapanın yanına kar kaldığı, darbecilerden eli kanlı katillere kadar birilerinden hesap sorulamadığı dönemler yaşamıştır." ifadesini kullandı.

"Teşkilat yapımızı daha da güçlendireceğiz"

AK Parti'den ayrılarak parti kuran isimlere gönderme yapan Erdoğan, "AK Parti'den küçük parçalar kopartarak bu davayı zayıflatma senaryolarını boşa çıkarmak için teşkilat yapımızı daha da güçlendireceğiz." diye konuştu.