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Taksim'de hareketli anlar! Çarşaflı şüpheli şahıs erkek çıktı

İhlas Haber Ajansı

Taksim’de şüpheli şahıs ihbarı polisi harekete geçirdi. Yabancı uyruklu 3 şüpheli şahıs Taksim girişinde güven timleri tarafından gözaltına alındı. Çarşaf giyen şüpheli şahsın erkek olduğu ortaya çıktı.

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Edinilen bilgilere göre olay öğle saatlerinde Taksim’de yaşandı. Taksim’e doğru 3 şüpheli şahsın geldiği ihbarı üzerine güven timleri harekete geçti. Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Amirliği ekipleri şüpheli şahısları Taksim girişinde yakaladı. Zanlılardan birinin çarşaf giydiği görüldü ancak gerçek birkaç dakika içerisinde ortaya çıktı. Çarşaflı zanlının da bir erkek olduğu anlaşıldı. Zanlılar sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

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