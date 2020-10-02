Ankara'da panik anları! Patlama sesi korkuttu

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesi 357. Cadde'de yer alan Havacılar Sitesi'nde 13 katlı bir apartmanın 9'uncu katında yangın çıktı. Yangından önce patlama seslerinin duyulduğunu ifade eden vatandaşlar, seslerin ardından yoğun bir şekilde siyah duman ve alevler yükseldiğini dile getirdi.