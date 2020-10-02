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Kilis'te ayakkabıdan yüzlerce altın çıktı! Görenler şaşkına döndü

Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısında Suriye’den Türkiye’ye giriş yapan bir kişinin giydiği ayakkabısının içerisinde 2 kilo 193 gram altın ele geçirildi.

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Öncüpınar Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye’den Türkiye’ye giriş yapmak üzere Öncüpınar Sınır Kapısı Ön Güvenlik Noktasına binek oto cinsi araçla gelen Suriye uyruklu vatandaşın şüphe üzerine ayakkabıları çıkartılması istendi.

Her bir ayakkabısına şeffaf poşetler içerisinde 2 kilo 193 gram hurda altın ele geçirildi. Suriyeli altın kaçakçısı hakkında 5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna muhalefetten hakkında soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.

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