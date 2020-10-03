Balıkesir'de inşaata kızan Norveçli adamın başına gelene bakın
NORVEÇ uyruklu adam Ayvalık ilçesinde, evinin bitişiğindeki inşaat çalışmasına sinirlendi. İnşaatı yakmak isteyen adam kazdığı kuyuya düştü.
Ayvalık’ta İsmetpaşa Mahallesi Mareşal Çakmak Caddesi 13. Sokakta bulunan evinde yalnız yaşayan Norveç uyruklu 55 yaşındaki Geir Konrad Fugleberg isimli adam, komşusuna ait hemen yanı başındaki inşaat halindeki evi yakmak istedi.
Evinin bitişiğinde 7 aydan bu yana süren inşaattan gelen gürültülerden rahatsız olduğu öğrenilen Geir Konrad Fugleberg, inşaatın uzun sürmesinden dolayı daha önce şikayetçi olduğu ve bu yüzden de söz konusu inşaatın belediye tarafından bir süre durdurulduğu öğrenildi.
Ancak inşaatın yeniden başlamasının ardından gürültülerden rahatsızlığını dile getiren Fugleberg, eline aldığı bir benzin bidonu ve çakmakla inşaat halindeki evi yakmak için dışarı çıktı.
Ancak iddiaya göre, ayağı tökezleyip yere düşen Fugleberg, elindeki benzinin çakmaktan çıkan alevle tutuşması sonucunda bir anda alevler arasında kaldı. Norveçli öfkeli vatandaşı, inşaatta çalışan işçiler bir battaniye ile alevleri söndürerek kurtardı.