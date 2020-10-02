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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kuşatma uyarısı: Biz bu oyunu çok önceden gördük

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün dünyayı meşgul eden kriz alanlarının neredeyse tamamı ülkemizin etrafından yer alıyor. Bu tablo Türkiye’nin açık bir kuşatma altına alınmaya çalışıldığıdır. Biz bu oyunu çok önceden gördük" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehir merkezine gelişinde cuma namazını Mevlana Hazretleri Türbesinin yanında bulunan Sultan Selim Camisi'nde kıldı. Erdoğan, cami çıkışında Mevlana Müzesi'ne geçerek müzeyi gezdi.

Erdoğan müze çıkışında Cumhurbaşkanlığı otobüsünü bindi. Erdoğan, otobüsten vatandaşı selamlayarak Şehir Hastanesi açılış programına katılmak üzere alandan ayrıldı.

Hastanenin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

- Konyalılarla ayrı bir gönül muhabbetimiz var. Bugün hasret gidermenin yanında 5 ayrı yatırımı da şehrimizin hizmetine sunmak için buradayız. Sağlık alanında yaptığımız hizmetlerin zirve noktasına ulaşan şehir hastanelerimizden en büyüklerinden birini Konya'da inşaa ettik. Hastanemiz sadece geçen ay 100 bine yakın kişiye hizmet verdi. Bu da ne denli doğru bir yatırım olduğunu bizlere gösteriyoruz. Konya'mıza bu eserin kazandırılmasında emeği geçen işçisinden, yöneticisine herkesi tebrik ediyorum.

''Biz bu oyunu çok önceden gördük''
- Bugüne kadar ne dediysek yaptık, ne taahhüt ettiysek yerine getirdik. Artık hem sahada hem de masada asli bir yeri olan ülke olduk. Elbette bunun bir bedeli oldu. Uluslararası baskılarla, ekonomik saldırılara maruz kaldık. Bu yoldan dönmedik, dönmeyeceğiz. Başaramadılar başaramayacaklar. Suriye'den Akdeniz ve Kafkaslar'a uzanan kriz noktalarını birleştirdiğinizde çıkan tablo Türkiye'nin kuşatma altına alınmaya çalışıldığıdır. Biz bu oyunu çok önceden gördük.

''Ermenistan beklemediği netice ile karşılaştı''
- Bu defa Kafkasya'da kritik gelişmeler yaşanmaya başladı. Ermenistan, Karabağ sorunu henüz çözülmemişken yeniden saldırdı ama bu defa beklemediği netice ile karşılaştı. Kardeş Azerbaycan işgal altındaki Karabağ'ı kurtarmak üzere büyük bir hareket başlattı. Şu ana kadar başarıyla ilerleyen Azerbaycan ordusu pek çok yeri işgalden kurtardı. Tüm imkanlarımız ve kalbimizle dost ve kardeş Azerbaycan'ın yanındayız, yanında olacağız. Karabağ işgalden kurtulana kadar bu mücadele sürecektir. 

''Başarı şansı kalmadığını görmeli''
- Doğu Akdeniz'de ülkemize kurusıkı tehditler, içi boş şantajlarla geri adım attıramayanlar diyalog çağrılarımıza kulak vermek zorunda kaldı. Suriye'de bizi tehdit etme hesabı yapanlar, başarı şansı kalmadığını görmeli. Ülkemize tehdit oluşturan her yer bizim için harekat alanıdır.

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