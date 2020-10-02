BIST 1.143
DOLAR 7,74
EURO 9,06
ALTIN 474,81
HABER /  POLİTİKA
ADV Stokları eritmek amacıyla tüm kitaplar maliyet fiyatına, tam 500 kitap hepsi tek fiyat: 5 TL

Emine Erdoğan'dan dünyanın kesintisiz en uzun bisiklet yolunu yapan Hatay Valiliğine teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dünyanın kesintisiz en uzun bisiklet yoluyla, çevreci bir yolculuğun önünü açan Hatay Valiliğini tebrik etti.

Abone ol

Erdoğan, Twitter hesabından Hatay Valiliğince Samandağ-Arsuz arasında yapılan bisiklet yolunun görüntülerinin yer aldığı videoyu paylaşarak şu ifadeyi kullandı:

"Dünyanın kesintisiz en uzun bisiklet yoluyla, çevreci bir yolculuğun önünü açan Hatay Valiliğini tebrik ediyorum. Bu yolun, tüm dünyadaki bisikletseverler için de eşsiz Akdeniz manzarası ile önemli bir cazibe merkezi olacağına inanıyorum. Bisiklet, en çevre dostu ulaşım aracı olduğu gibi insanın ruh ve beden sağlığı için de son derece faydalı. Güvenli bisiklet yollarının tüm şehirlerimizde çoğalmasını diliyorum."

SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kuşatma uyarısı: Biz bu oyunu çok önceden gördük
Azerbaycan yoğun bombardıman başlattı! Dağlık Karabağ yangın yeri
Sivasspor'un Avrupa'daki rakipleri belli oldu! Grupta Azerbaycan'dan kardeş takım var
Merkel'den son dakika 'Türkiye' açıklaması! "Gereken her şeyi yapmak istiyoruz"
Paşinyan'dan skandal açıklama: Türkiye'nin AGİT Minsk Grubu üyeliği askıya alınmalı
İzmir Ödemiş'te karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen çocuk hamile çıktı
ÖNCEKİ HABERLER
Fransa Cumhurbaşkanı Macron kendisini aştı: İslam'ın yapılandırılması gerekiyor
Macron'dan Türkiye'ye küstah tehdit: Yapıcı tutum sergilemezse, aralık başında yaptırım uygulayabiliriz
İŞKUR evde paketleme işi başvuru formu doldurma 2020
Ünlü yönetmen Ezel Akay'ın annesi Aliye Akay hayatını kaybetti
Ankara Valiliği duyurdu! Kentte etkinlikler 1 Aralık'a kadar ertelendi
Safer ayı son çarşambası ne zaman hangi gün?
Yorumlar