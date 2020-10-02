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Çatı Katı Aşk Ayşen diziden ayrılıyor mu Ezgi Şenler dizi muamması

İlk olarak Bodrum Masalı dizisi ile hayatımıza giren ve duru güzelliği ile dikkat çeken genç oyuncu Ezgi Şenler, şimdilerde başrolünde olduğu Çatı Katı Aşk dizisi ile gündemde. Peki çocuk yaşta bale eğitimi almaya başlayan Ezgi Şenler kimdir, yaşı kaç hangi dizilerde rol aldı?

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Çatı Katı Aşk dizisinden ayrılacağı konuşulan genç oyuncu Ezgi Şenler bugün internette en çok aranan isimlerden biri oldu. 28 yaşındaki Ezgi Şenler ilk olarak ekran macerasına Bodrum Masalı ile başladı ve duru güzelliği, kıvırcık saçları ve enerjisi ile dikkat çekti. Şimdilerde ise ses getiren dizi Çatı Kapı Aşk ile seyirci karsısına çıkan Ezgi Şenler, hakkında merak edilenler...

Ezgi Şenler kimdir: Ezgi Şenler, 28 Ocak 1993 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Modern Dans Bölümü'nde tamamlamıştır. 9 yaşında Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde Çocuk Balesi Bölümü'ne iki yıl eğitim almıştır.

11 yaşında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Klasik Bale Bölümü'ne girmeye hak kazanmıştır. 2016 yılında Kanal D'de yayınlanan Bodrum Masalı dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.Ezgi Şenler, şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Canevim dizisinde Müjgan karakterine hayat vermektedir.


Ezgi Şenler, 1,68 metre boyunda, 55 kilo ve Kova burcudur.

EZGİ ŞENLER DİZİLERİ
2019 – Canevim (Müjgan Haksever) (TV Dizisi)

2018 – Nefes Nefese (Mercan) (TV Dizisi)

2016 – Bodrum Masalı (Aslı) (TV Dizisi)

Şimdilerde Çatı Katı aşk dizisindeki Ayşen Yılmaz karakteriyle dikkat çeken Ezgi Şenler oldukça yetenekli ve pozitif enerjiye sahip bir isim.


AYŞEN YILMAZ KARAKTERİ
Yılmaz ailesinin bırakın üvey olmayı belki de öz çocuklarından çok kayırdıkları üvey kızlarıdır. Moda tasarım bölümünde okumaktadır. Ayşen, sadece Yılmazların değil bütün mahallenin göz bebeğidir. İlk dişinin çıkmasından, yürümesinden, konuşmaya başlamasından tutun da okuldaki müsamerelerine kadar bütün özel anlarında mahalleli tüm sıcaklığı ve samimiyetiyle Ayşen'in yanında olmuştur. O da bunları asla unutmamış büyüdükten sonra kendini mahallenin her işine koşmaya adamıştır.

Özellikle de mahallelinin nişan, sünnet, mezuniyet gibi özel bir günü oldu mu? Muhteşem tasarımlar Ayşen'den…Ayşen'in, yer yer hayalperest ve renkli kişiliğe sahip olmasına rağmen, gözü parada, pulda, zenginlikte değildir.

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