BIST 1.143
DOLAR 7,74
EURO 9,06
ALTIN 474,81
HABER /  POLİTİKA
ADV Stokları eritmek amacıyla tüm kitaplar maliyet fiyatına, tam 500 kitap hepsi tek fiyat: 5 TL

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: Ateşkes için Ermenistan işgal ettiği topraklardan çekilmeli

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın ateşkes ilan edebilmesi için Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan çekilmesi gerektiğini söyledi.

Abone ol

Bakan Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu İtalya'da, İtalyan mevkidaşı Luigi Di Maio ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki Dağlık Karabağ sorununun çözümsüzlüğünün Ermenistan'ı "cesaretlendirdiğini" ve "saldırmaya teşvik ettiğini" kaydeden Çavuşoğlu, "İllegal bir şekilde başka ülkelerden gelen Ermenileri yerleştirme konusunda teşvik ediyor." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, bunun böyle devam edemeyeceğini ve bu sorunun kökten çözülmesi gerektiğini vurgulayarak, "Uluslararası toplum da eğer bir şey yapmak istiyorsa, Ermenistan'ı derhal Azerbaycan topraklarından çeksin." diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, buna yönelik tüm çabalara da Türkiye olarak destek vereceklerinin altını çizdi.

Bugün Azerbaycan'ın kendi topraklarını azat etmek için mücadele verdiğini aktaran Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Yani bir yerde kendi topraklarında terörle mücadele ediyor Azerbaycan. Azerbaycan'ın yeterli kapasitesi, gücü var kendi topraklarını geri almak için. Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi, 'Azerbaycan'ın ateşkes ilan edebilmesi için Ermenistan'ın bu topraklardan çekilmesi lazım'. Sık sık bu çağrıyı yapıyoruz. Son derece de meşru bir çağrı."

SON DAKİKA HABERLERİ
Azerbaycan yoğun bombardıman başlattı! Dağlık Karabağ yangın yeri
Sivasspor'un Avrupa'daki rakipleri belli oldu! Grupta Azerbaycan'dan kardeş takım var
Merkel'den son dakika 'Türkiye' açıklaması! "Gereken her şeyi yapmak istiyoruz"
Paşinyan'dan skandal açıklama: Türkiye'nin AGİT Minsk Grubu üyeliği askıya alınmalı
İzmir Ödemiş'te karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen çocuk hamile çıktı
Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'nin kararlarına sert tepki! Birçok bölümü gerçeklerden kopuk
ÖNCEKİ HABERLER
Almanya'nın Türkiye maçı aday kadrosu açıklandı
Bozova eski Belediye Başkanı Hasan Arusoğlu koronavirüsten hayatını kaybetti
Aydın'da kadın cinayeti: Birlikte yaşadığı kadını kuaförde öldürdü
Masterchef Emir kaç yaşında kime benziyor instagram tartışıyor
Antalya'da Rus turist ortalığı birbirine kattı! İşte o anlar
Safiye Soyman çocukları kızı Ümran ve oğlu Harun kimdir?
Yorumlar