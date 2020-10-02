Merkel'den son dakika 'Türkiye' açıklaması! "Gereken her şeyi yapmak istiyoruz"

Son dakika! ALMANYA Başbakanı Angela Merkel, "Türkiye ile yapıcı bir diyalog istediğimizi açıkça ortaya koyduk" açıklaması yaptı.

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Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderlerini Brüksel'de bir araya getiren AB Konseyi toplantısı, ikinci gün oturumlarıyla devam etti. Almanya Başbakanı Merkel, Türkiye ile ilişkiler konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Türkiye ile yapıcı bağlar istiyoruz"

"AB-Türkiye anlaşmasını Türkiye ile tartışmak istiyoruz" ifadelerini kullanan Alman Başbakan, "Yunanistan ile Güney Kıbrıs'ın haklarına saygı gösterilmesini sağlayacağız ancak Türkiye ile yapıcı bağlar istiyoruz." diye konuştu.

Türkiye-AB ilişkilerinde pozitif bir ajandaya dönülmesi için gereken her şeyi yapmak istiyoruz.

Vize serbestisi

Zirvenin Türkiye ile yakın işbirliği için fırsat penceresi sunduğunu söyleyen Merkel, Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi meselesini Ankara ile görüşmek istediklerini duyurdu. Şansölye, gelecek görüşmelerin vize serbestisi aracılığıyla Gümrük Birliği'nin güncellenmesine odaklanacağını söyledi.

"Ateşkes ilan edilmesini istiyoruz"

Ermenistan-Azerbaycan arasında son günlerde Dağlık Karabağ'da artan sert çatışmalara değinen Merkel, "Dağlık Karabağ'da mümkün olan en kısa zamanda ateşkes ilan edilmesini istiyoruz" düşüncesini dile getirdi.