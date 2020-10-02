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Esenyurt'ta taksici cinayetini araştıran polis durak çetesini ortaya çıkardı

İSTANBUL Esenyurt'ta taksi durakları arasındaki cinayetle sonuçlanan çatışma, polisi harekete geçirdi. Bölgedeki taksi duraklarını baskı altına alan ve "Yolcu almayacaksın", "Aracını bana satacaksın" diyerek tehdit eden çeteye, operasyon düzenlendi.

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Esenyurt'ta 26 Eylül'de silah ve sopaların kullanıldığı kavgada yaralanan 4 kişiden, Sinan ve Yavuz Öztürk kardeşler ile Cengiz Dayanmaz hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz ay yine Esenyurt'ta, taksi durakları arasında çıkan çatışmada da 1 kişinin öldürülmesi üzerine polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Yolcu almayacaksın tehdidi

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, Ali Ziver Ç.'nin elebaşılığını yaptığı bir çetenin, taksi duraklarına baskı yaptığı belirlendi.

İddiaya göre, yasa dışı olarak taksi durağı oluşturan ve işletmesini yapan çete üyeleri, diğer taksi duraklarına baskı yapıyordu. “Buralardan yolcu almayacaksınız”, “Taksi plakanı bana satacaksın”, “Bu durağı bize devredeceksin” gibi tehditlerde bulunduğu öne sürülen çete üyeleri, tek tek belirlendi.

Çatışma hazırlığı

Polis ekipleri çalışma yaparken iddiaya göre, bazı şebeke üyeleri 26 Eylül'de yaşanan olayın intikamı için hazırlık yapıyordu. Bu hazırlıkları tespit eden ekipler, operasyonu erkene alarak şüphelileri gözaltına aldı.

Kaynak: Sözcü

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