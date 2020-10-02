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Bruma Olympiakos ile anlaşma sağladı

Bir dönem Galatasaray formasıyla sahada ter döken Bruma, Yunan takımı Olympiakos ile anlaşma sağladı.

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Süper Lig'in iki dev ekibi Galatasaray ile Beşiktaş, bir dönem sarı-kırmızılı formayı giyen ve kariyerini Hollanda Ligue 1 ekibi PSV'de sürdüren Bruma için devreye girmişti. Yunanistan basınında yer alan habere göre; Bruma'nın transferi adına PSV ile her konuda anlaşmaya varan Olympiakos, Portekizli oyuncuyu da ikna etti.

25 yaşındaki futbolcunun Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Yunan ekibine gitmek istediği vurgulandı. Bruma'nın satın alma opsiyonuyla Olympiakos'a kiralanacağı ve resmi açıklamanın ilerleyen saatlerde yapılmasının beklendiği de haberde aktarıldı.

Bruma, Galatasaray ile çıktığı 85 maçta 15 gol kaydetmiş 21 gole de katkı sağlamıştı.

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