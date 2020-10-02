Ziraat Türkiye Kupası'nda 1'inci ve 2'nci eleme turu kuraları çekildi

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1'inci ve 2'nci eleme turu eşleşmeleri kura çekimi sonucu belli oldu.

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Kura çekimi Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop nezaretinde yapıldı. Misli.com 3'üncü Lig'den 42 takımın katılacağı 1'inci eleme turu ile Misli.com 3'üncü Lig'de diğer 25 takım ve 1'inci eleme turunu geçen 21 takım olmak üzere toplam 46 takımın yer alacağı 2'nci eleme turu kuralarının çekimine Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, Profesyonel Kurul Genel Direktörü Tuncay Yanık ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın da katıldı.

Türkiye Kupası'nda tek maç eleminasyon sistemine göre oynanacak 1'inci eleme turu müsabakaları 13-14 ve 15 Ekim, 2'nci eleme turu maçları da 20-21 ve 22 Ekim tarihlerinde yapılacak.

Ziraat Türkiye Kupası programına göre Misli.com 3'üncü Lig programında yapılacak değişiklikler gün içerisinde duyurulacak.



