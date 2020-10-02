Metropoll anket yaptı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görev onayı yüzde 52.3 çıktı

Metropoll Araştırma'nın "Türkiye'nin Nabzı Eylül 2020" anketine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görev onayı sorulanların yüzde 52.3'ü onayladığını söyledi.

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Metropoll Araştırma'nın yaptığı son ankete göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın görev yapış tarzını onaylayanların oranı yüzde 52.3 çıktı. Onaylamayanların oranı yüzde 43'te kaldı. Erdoğan'ın görev onayındaki son dönemde artış meydana gelirken, bunun nedeninin de Doğu Akdeniz polimitikası olduğu belirlendi.

Metropoll Araştırma'nın "Türkiye'nin Nabzı Eylül 2020" anketine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görev onayı sorulanların yüzde 52.3'ü onayladığını söyledi. Onaylamayanlar yüzde 43'te kalırken, yüzde 4.7 ise fikir beyan etmedi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev yapış şekline AK Partililerin yüzde 89'u, CHP'lilerin yüzde 10.5'i, İYİ Partililerin yüzde 12.3'ü, HDP'lilerin yüzde 9.9'u, MHP'lilerin yüzde 80.4'ü 'onaylıyorum' dedi.