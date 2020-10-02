Fransız bilim insanları geliştirdi! Yüz binlerce kişiyi kurtaracak

Fransız bilim insanları kaza ve düşme gibi yollarla ağır yaralanan insanların binlercesini ölümden kurtarabilecek bir ilaç geliştirdi.

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Bilim insanlarına göre, olay mahallinde kanamayı durdurmaya yardımcı olan bir ilaç enjekte edilerek binlerce kaza kurbanının hayatı kurtarılabilir. Bununla birlikte araştırmacılar, ilacın en çok düşük ve orta gelirli ülkelerde yararlı olabileceğini, genellikle ilk yardım ekiplerinin intravenöz (damar içi) teknikler konusunda eğitim alma olasılığının düşük olduğunu söyledi. Bu ülkelerde dünyadaki travma ölümlerinin yüzde 90'ından fazlası meydana geliyor ve bunların yaklaşık yüzde 80'i hasta hastaneye ulaşmadan önce gerçekleşiyor.



Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu'ndan makale yazarı ve epidemiyolog Ian Roberts, Times'a verdiği demeçte, “Kas içi traneksamik asit travma ölümüne karşı bir aşı gibidir. Acil bir traneksamik asit enjeksiyonu, ciddi yaralanmalardan sonra hayat kurtarıcıdır. Hastanelerin tedavi etmek için yeterince vakti olamıyor. İlk müdahale ekipleri veya sağlık görevlileri tarafından verilen hızlı bir kas içi enjeksiyon, hastanın ölümünü engelleyebilir” ifadelerini kullandı.







Yüzde 10 azalttı

Diğer taraftan Profesör Roberts, bir hastanın traneksamik asit almada yaşadığı her çeyrek saatlik gecikmenin ilacın hayat kurtarma potansiyelini yaklaşık yüzde 10 azalttığını açıkladı. Enjeksiyonun etkili olabilmesi için en fazla bir saat içinde yapılması gerektiğini bildirdi.



30 kanamalı travma hastasını tedavi etti

Profesör Roberts ve meslektaşları, yaptıkları çalışmada Londra merkezli hastanelerde başvuran 30 kanamalı travma hastasını tedavi etti. Hastaların her birine ilk traneksamik asit dozu intravenöz olarak verildi. Ancak ikincisi intramüsküler enjeksiyonla uygulandı.



Kan dolaşımına hızla karışıyor

Ekip, ilacın kaslardan hastaların kan dolaşımına hızla karıştığını ve tüm vakalarda 15 dakikanın altında gerekli seviyeye ulaştığını ve bir miktar kızarıklık ve şişlik dışında herhangi bir lokal yan etki olmadığını açıkladı.