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Sultangazi'de isyan ettiren görüntü! Çocuğun eline tabanca verip ateş ettirdi

Sigara, alkol derken şimdi de silah... İsyan ettiren olay İstanbul Sultangazi'de yaşandı.6 yaşındaki bir çocuğun eline silah vererek ateş açtıran kişi utanmadan bu anları sosyal medyada paylaştı.

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Sultangazi Yayla Mahallesi'nde S. K. isimli kişi, 6 yaşındaki kız çocuğunun eline kurusıkı tabanca vererek havaya iki el ateş ettirdi. Çocuğun o anlarını cep telefonu kamerasına kaydeden S.K., görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.


"Nasıl sıktım ama"

Görüntülerde, küçük çocuğun "abi korkuyorum ama neyse" deyip silahın tetiğine basarak havaya ateş ettiği görülüyor. Yeniden havaya ateş eden küçük çocuğun "nasıl sıktım ama" dediği görüntülere yansıyor.

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