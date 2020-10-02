Süleyman Soylu: E-imza 2021'de kimliğe yüklenecek

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "TÜBİTAK ile çalışmalarımızı tamamlıyoruz, yakında e-imza'nın altyapısı ve hazırlıkları tamamlanmış olacak. 2021 yılında o da kimliklere yüklenmiş olacak" dedi.

Abone ol

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2-4 Ekim tarihleri arasında Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Vilayetler Evi'nde düzenlenen 'İl Özel İdaresi Genel Sekreterleri Eğitim Semineri'nin açılış programına katıldı.

Burada konuşan Bakan Soylu, her yıl bakanlığın bir teması olduğunu ve geçen yılki temasının 'eğitim, denetim, takip' olduğunu belirterek, bu kapsamda bakanlık tarihinin en yüksek eğitim ve denetimini gerçekleştirdiklerini söyledi.

'2021'DE kimliğe yüklenecek'

Bakanlık bünyesindeki kurum ve kuruluşlardan hizmet alan vatandaşların memnuniyetini öğrenmek için genel araştırmalar ve anketler yaptıklarını ifade eden Bakan Soylu, özellikle Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nde bir konsept değişikliğine gittiklerini belirtti. Bakan Soylu, "Vatandaşımızın oradaki memnuniyetinin ne kadar arttığını görüyoruz. Bir taraftan kimlik kartımızın içine ehliyetimizi yüklüyoruz. Daha da var. TÜBİTAK ile çalışmalarımızı tamamlıyoruz. E-imza'nın da yakında altyapısı ve hazırlıkları tamamlanmış olacak. İnşallah 2021 yılının belirli bir zaman diliminde o da kimliklere yüklenmiş olacak. Bir taraftan 112'ler var, acil çağrı merkezlerinin entegrasyonunu sağlamaya çalışıyoruz. 2021'in ortalarında tüm Türkiye'de 112 olacak. Tek bir numaradan acil çağrı merkezlerine ulaşılabilecek. Hem bir kolaylığı hem bir modernliği sağlıyoruz. Bütün bunların hepsi, bizim açımızdan fevkalade önemli bir sorumluluğu da üstlenmemizi teşkil ediyor" dedi.

'İl Özel İdarelerinde hedefimiz verimliliği artırmak'

Bakanlık içinde bütün kurumların senkronizasyonunu, uyumunu ve aynı anlayışı sağlayabilme konusunda iradelerinde bütünlük sağlamak istediklerini kaydeden Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"Bu bütünlüğü sağlamamız lazım. Bu temalar, bu prensipler, bu stratejiler sadece kağıt üzerinde veya konuşmalarda geçen soyut ifadeler değildir. Her biri kendi adına sahada takip ettiğimiz uygulama adımları olan, rakamlara yansıyan ve sonuçlar üreten işlerdir. İşte bütün bu stratejik değişim içinde İl Özel İdarelerimizin de aynı etkinlik ve verimlilikte yer almasını sağlamak üzere bu eğitimleri ve temasları sağlamak istedik. İnşallah bunu daha da ileriye birlikte taşıyacağız. Önümüzdeki süreçte İl Özel İdareleri ve İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatı arasındaki iletişim ve denetim çok daha yoğun olacaktır. İl Özel İdareleri açısından önümüzdeki sürecin temel hedefi, verimliliği artırmaktır."