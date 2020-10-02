Selefilerden 'silahlanıyorlar' diyen Cübbeli Ahmet Hoca'ya ağır suçlamalar!

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, 'selefi dernekler silahlanıyor" dedi, emniyette bazı derneklerin isimlerini verdi. Selefi Vasat Kitapevi'in sahibinden ise Cübbeli Ahmet Hoca için "Audi’den inmek istemiyor. Münafıklık yapıyor” suçlamasında bulundu.

Abone ol

Cübbeli Ahmet Hoca'nın yaptığı ‘silahlanıyorlar’ açıklamasıyla gündeme gelen Selefi Vasat Kitabevi'nin sahibi Ebu Haris, “Tarikatlardan kaçanlar bize geliyor. Cübbeli Ahmet tarikatların ve kendisinin pisliğini örtmek için suni gündem oluşturuyor” iddiasında bulundu.

Demokrasiyi ‘küfür sistemi’ olarak tanımlayan Ebu Haris, ülkede 70 bine yakın Selefi olduğunu öne sürdü. 'Selefi dernekler silahlanıyor' diyen Cübbeli Ahmet’in de kendileri gibi düşündüğünü kaydeden Ebu Haris, “Fakat Audi’den inmek istemiyor. Münafıklık yapıyor” diye konuştu.

İstihbarat bilmiyor da Cübbeli mi biliyor?

Cübbeli Ahmet Hoca'nın "2 bin selefi dernek silahlanıyor iddiasına cevap veren Ebu Haris şöyle konuştu: "Ben Türkiye istihbaratının başarılı olduğunu kabul ediyorum. Yani 2 bin dernekte silah olacak da istihbarat bilmeyecek de Cübbeli bilecek. Bu mümkün değil. Cübbeli silahlı adamlar var diyecek, bu silahlı kişiler de bekleyecek ki devlet gelsin de silahlarımı alsın. Hayır, böyle bir mantık yok."

'Cübbeli Audi'den inip normal arabaya binemez'

"Bu böyle olsaydı Cübbeli’yi kimse konuşturmazdı. Bu tamamen dağıldıkları için. Gelirlerini de kaybetmek istemiyorlar. Cübbeli artık Audi’den inip normal bir arabaya binemez. Artık nefsi ve arzuları İslam’ın önüne geçmiştir. Silahlanma olsaydı, devlet bunun önüne geçerdi."

Türkiye'de kaç selefi var?

Ebu Haris, Türkiye'de 670 bin kadar selefi olduğunu belirterek, "Herkes kendi davetini belli bölgelerde yapıyor. 81 ilde bu inanca sahip insan vardır. Biz kendi adımıza 300 kişilik bir topluluğuz" dedi. "Selefi derneklerden IŞİD’e, El-Kaide katılım var mı?" sorusuna ise "Ben etrafımda görmedim. Bu tarz düşüncesi insanlar bizim mescidimize giremezler. Biz onlardan uzağız" cevabı verdi.