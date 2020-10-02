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Türkiye'nin eylül ayı ihracat rakamları! 16 milyar dolarla rekor kırıldı

Türkiye'nin eylül ayı ihracatı rekor kırdı. Türkiye'nin ihracatı eylül ayında yüzde 4,8 artışla 16,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

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Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,8, ağustosa göre yüzde 28,5 artan ihracat 16 milyar 13 milyon dolar oldu. İhracatta ulaşılan bu rakam bugüne kadar görülen en yüksek eylül ayı ihracat rakamı olarak kayıtlara geçti. İthalat ise 20,9 milyar dolar oldu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde eylül ayı ihracat rakamlarını açıkladı. 

"Bugüne kadarki en yüksek eylül ayı ihracat rakamını yakaladık"

Bakan Pekcan'ın açıklamaları şöyle: Eylül ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,8, ağustosa göre yüzde 28,5 artışla 16 milyar 13 milyon dolar oldu. Eylül ayında sadece eylül ayı ve 2020 için bir başarıya imza atmadık, bugüne kadarki en yüksek eylül ayı ihracat rakamını yakaladık.

"Toparlanma ve normalleşme başarılı şekilde devam ediyor"

İhracat rakamları, pandemi etkisinden toparlanmanın ve normalleşme sürecinin başarılı bir şekilde devam ettiğini teyit ediyor. Ekonomimizin V-tipi toparlanması, üçüncü çeyrek büyümesi açısından olumlu işaretler sunmaktadır. Altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranında eylül ayında yüzde 90,9 seviyesine ulaşmış bulunmaktayız.

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