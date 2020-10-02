Cuma suresi okunuşu Cuma suresi 9 10 11. ayetlerinin anlamı

Bugün, müslüman alemi için yeri ve önemi başka olan mübarek gün. Safer ayı içinde olan bu cuma günü okunacak olan cuma suresi hakkında merak edilenleri derledik. İşte cuma namazı ve Hz. Muhammed'in peygamber olarak gönderilişi hakkında bilgi olan cuma suresi 9 10 11. ayetlerinin anlamı.

Abone ol

Müslüman alemi için önemi büyük olan cuma gününü hakkıyla geçirmek isteyen birçok kişi internetten cuma duasını araştırıyor. Cuma günü okunacak cuma suresinin 9 10 11. ayetlerinin anlamı ve okunuşu haberimizde.

Cuma suresi 9 10 11. ayetlerinin anlamını öğrenen Müslümanlar internet ortamında Cuma gününün önemi nedir? sorusunun yanıtını araştırıyor. Cuma suresi 9 10 11. ayetlerinde Cuma gününün önemi, Hz. Muhammed’in peygamber olarak gönderilişi ve Cuma namazı ile ilgili bazı hükümler konu edilmektedir. İşte Cuma gününün önemi ve faziletleri...

Peygamber Efendimiz, “Cuma günü, ibadet ve ezkar ile müminlerin kalbi mesrur olacak bir bayram günüdür.” buyurmuşlardır. Her haftanın Cuma gününde Müslümanların bu özel günü ibadet ve dua ile geçirmeleri öneriliyor. Müslüman alemi olarak kutsal saydığımız bayramımız olan dua kapılarının açık olduğu Cuma gününün önemini sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler.

Cuma gününün önemi nedir: Cuma günü Müslümanların bayramıdır. Çünkü Hazreti Adem o gün yaratılmış, o gün cennete yerleştirilmiş ve o günde cennetten çıkartılmıştır.

Demek ki Cuma günü, insanlığın ilk yaratıldığı, cennete yerleştirildiği ve yeryüzü halifesi olduğu bir gün olduğu için insanların bayramı olmuştur.

Çeşitli hadiselere göre Cuma, haftalık ibadet olarak öncelikle Yahudi ve Hristiyanlara taktir edilmiş ancak onlar bu konuda kanaat getirmemişlerdir. Yahudiler için Cumartesi Hristiyanlar için de Pazar günü dini bayram olarak bilinir. Cuma günü ise Müslümanların önemli bir bayramıdır.

Cuma, müminlerin bayramıdır. Cuma gününün öneminden bir diğeri ise yapılan ibadetlere iki kat sevap verilmesidir. Bugün işlenen günahlar da iki kat yazılır. Bilhassa Cuma gününü, günahlardan kaçarak ibadetle geçirmeye çalışmalıdır. Cuma günü yapılan dualar, kılınan namazlar ve okunan Kuranı- Kerim daha hayırlı. Müminlerin yaptığı iyi niyetli dualar hayırlara ulaşıyor.

Bu günün cuma adını alması bilhassa toplantı günü olmasından kaynaklanmaktadır. Aynı adı taşıyan sûrede,

"Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında hemen namaza gidin ve alışverişi bırakın." (Cum'a, 62/9)

mealindeki âyet, cuma namazının farz kılınmasından önce de günün bu adla anıldığına ve bir toplantı günü olduğuna işaret etmektedir.

Çeşitli hadislerden anlaşıldığına göre cuma, haftalık ibadet günü olarak daha önce yahudi ve hristiyanlar için tayin ve takdir edilmiş, fakat onlar bu konuda ihtilâfa düşerek yahudiler cumartesiyi, hristiyanlar pazarı haftalık toplantı ve ibadet günü olarak benimsemişler, Allah da cuma gününü müslümanlara nasip etmiş, onları bu konuda hakka ulaşmaya muvaffak kılmıştır (Müslim, Cum'a, 19-23). Böylece İslâm'da haftalık toplu ibadet günü olarak cuma seçilmiş, bu günün bir bayram olduğu birçok rivayette açıkça belirtilmiştir (Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, 3/243; İbn Kayyim el-Cevziyye, Zâdü'l-mesîr, 1/369).

Hz. Peygamber,

"Güneşin doğduğu en hayırlı gün cumadır; Âdem o gün yaratılmış, o gün cennete girmiş ve o gün cennetten çıkarılmıştır; kıyamet de cuma günü kopacaktır." (Müslim, Cum'a, 18) buyurmuştur.

Allah'ın cennette cuma gününe tekabül eden ve "yevmü'l-mezîd" denilen günde kullarına kendisini ziyaret fırsatı vereceğini, bunun için onlara tecelli edeceğini bildirmiş (İbn Kayyim el-Cevziyye, I, 369-372, 408-410), başka bir hadiste de bu günde yapılan duaların kabul edileceği bir anın (icabet saati) bulunduğunu haber vermiştir.

Cuma suresi 9. 10. 11. ayetleri: 9. Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağırıldığı (ezan okunduğu) zaman, hemen Allah'ı anmaya koşun ve alış verişi bırakın. Eğer bilmiş olsanız, elbette bu, sizin için daha hayırlıdır.

10. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan isteyin. Allah'ı çok zikredin; umulur ki kurtuluşa erersiniz.

11. Onlar bir ticaret ve eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ona giderler ve seni ayakta bırakırlar. De ki: Allah'ın yanında bulunan, eğlenceden ve ticaretten daha yararlıdır. Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır.

Cuma suresinin anlamı: Cuma Suresiyle ilgili Peygamber Efendimiz (s.a.s) Cuma Suresini okuyan kişinin Müslüman şehirlerden birinde Cuma namazına gelen ve gelmeyenlerin sayısı kadar sevap kazanacağını rivayet etmiştir. Yine alimlerin rivayetlerine göre kısmeti kapanan kişilerin Cuma Suresini 3-5 veya 7 defa okuması tavsiye edilir. Cuma Suresi gibi diğer surelerinde gün içinde okunması Allah kelamını anmak bakımından çok kıymetli olduğu için her günü Kuran-ı Kerim okuyarak geçirmek çok sevaptır.