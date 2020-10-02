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İspanya'da Kovid-19 vakalarının 5'te 1'i hastanede tedavi gördü

Anadolu Ajansı

Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının en yoğun görüldüğü ülke olan İspanya'da, şimdiye kadar tespit edilen vakaların 5'te 1'i hastanede tedavi gördü.

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Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede toplam vaka sayısı 778 bini geçerken, salgının başlamasından bu yana hastanede tedavi görenlerin sayısı 151 bin 155 oldu. Böylece ülkede şimdiye kadar tespit edilen vakaların yaklaşık 5'te 1'i hastanede tedavi gördü. Kovid-19 teşhisiyle yoğun bakımda tedavi gören hastaların sayısının da 13 bin 694 olduğu gözlendi.

İspanya'daki 17 özerk yönetim içinde Madrid, "hastanelerdeki Kovid-19 hastalarının en yoğun olduğu bölge" olarak ilk sırada bulunuyor.

Son verilere göre, Madrid'deki hastanelerin toplam yatak sayısının yüzde 23'ünde Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü belirtilirken, bu oranın yoğun bakım ünitesinde yüzde 42'ye kadar çıkması ise dikkati çekiyor.

Yaşlılardan 20 binden fazlası Kovid-19 nedeniyle öldü

Kovid-19 vakası tespit edilenlerde solunum rahatsızlığı olanların tedavisi hastanede yapılırken; ateş, baş ağrısı, yorgunluk gibi diğer belirtileri gösterenlerin evlerine gönderilmelerine devam ediliyor.

Salgında hayatlarını kaybedenlerin yaklaşık yüzde 80'inin 75 yaş üstü olduğu İspanya'da, yaşlı bakımevlerinde kalanlardan 20 binden fazlasının Kovid-19 nedeniyle ölmesi dikkati çekiyor.

Diğer yandan İspanya'da 24 Eylül itibarıyla Kovid-19'da PCR tanı testi yaptıranların sayısı 10 milyon 346 bin 119, antikor testi yapanların sayısı da 2 milyon 377 bin 870 olarak açıklandı.

Hızlı tanı testleri için 50 avro, PCR testleri için 150 avro

Kovid-19 PCR testleri, vatandaşların kendi talepleri olması halinde ücret karşılığında özel kliniklerde yapılırken, hızlı tanı testleri için ortalama 50, PCR testleri için de 150 avro alınıyor.

Ücretsiz testler, aile hekiminin talep etmesi, şüpheli vaka olarak acil servise gidilmesi ya da salgının yaygın olduğu bölgelerde yerel yönetimlerin verdikleri hizmetlerle sağlanıyor.

Örneğin, salgının en fazla görüldüğü başkent Madrid'de, vakaların yoğun olduğu mahallelerde yerel yönetimin girişimiyle SMS ile randevu verilen vatandaşlara ücretsiz testler yapılıyor.

Bölgesel ve serbest dolaşımı kısıtlayan önlemler uygulanıyor

Salgında yeni vakalarda görülen artışa karşı tedbirler almaya çalışan Sağlık Bakanlığı, ekonominin daha fazla zarar görmemesi için genel karantina uygulamaktan kaçınarak, bölgesel ve serbest dolaşımı kısıtlayan önlemler uyguluyor.

Bakanlık, Madrid başta olmak üzere nüfusu 100 binin üzerindeki büyükşehirlerde ve PCR testi yapılan bölgelerde, pozitif oranının yüzde 10'un üstünde olduğu tüm belediyelerde serbest dolaşıma kısıtlama getirip, ek tedbirler alınmasını istiyor.

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