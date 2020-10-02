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Kocaeli D-100 karayolunda peş peşe iki kaza: Otomobil hurdaya döndü

Demirören Haber Ajansı

KOCAELİ’nin Dilovası ilçesi D-100 Karayolu geçişinde sabah saatlerinde arka arkaya meydana gelen 2 trafik kazasında, 3 kişi yaralandı.

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İlk kaza saat 07.00 sıralarında Dilovası ilçesi D-100 Karayolu Kayapınar Mahallesi geçişinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden 01 L 4880 plakalı otomobilin sürücüsü Ömer Ergül, aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak için ani manevra yaptı. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarında park halindeki Turan Can yönetimindeki 34 EK 4194 plakalı tankere arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan yaralılar Rabia Salur, Şeyma Caner ve Alperen Sarısoy’u kurtardı. Yapılan ilk müdahalelerinin ardından yaralılar, ambulanslarla Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

TIR bariyerlere çarptı

İkinci kaza ise saat 07.30 sıralarında D-100 karayolu Cumhuriyet Mahallesi geçişinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Halil Yener yönetimindeki 41 ADY 080 plakalı TIR, dorsesindeki demirlerin kayması sonucu kontrolden çıkıp, refüjdeki beton bariyerlere çarptı. Sürücünün yara almadan atlattığı kaza nedeniyle karayolunda trafik çift yönde kontrollü olarak sağlandı. Kaza yapan TIR’ın kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

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