YKS ek yerleştirme tercih sonuçları açıklandı ÖSYM başkanı duyurdu
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.Abone ol
17-23 Eylül tarihleri arasında tercihleri alınan 2020-YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı.
Adaylar sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr sayfasında ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından öğrenebilecekler.
17-23 Eylül tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2020-YKS Ek Yerleştirme sonuçları açıklanmıştır.— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) October 2, 2020
Adaylarımız sonuçlarını https://t.co/tfsiOmTm1j sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler.
Adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. #2020YKS pic.twitter.com/BASmUBhOPM