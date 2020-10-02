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YKS ek yerleştirme tercih sonuçları açıklandı ÖSYM başkanı duyurdu

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

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17-23 Eylül tarihleri arasında tercihleri alınan 2020-YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı.

Adaylar sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr sayfasında ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından öğrenebilecekler.

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