BIST 1.139
DOLAR 7,76
EURO 9,11
ALTIN 478,13
HABER /  YEREL
ADV Stokları eritmek amacıyla tüm kitaplar maliyet fiyatına, tam 500 kitap hepsi tek fiyat: 5 TL

Adana'da koronavirüse rağmen mührü kırıp kumar oynayanlara baskın

ADANA’da bir apartman dairesini kumarhaneye çevirip kumar oynayanlara 3. kez operasyon yapılırken, şahısların mührü kırıp kumar oynadığı ortaya çıktı.

Abone ol

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Çukurova ilçesi, Toros Mahallesi Şehitler Bulvarı üzerindeki bir apartman dairesinde kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından daireye baskın yapıldı. Polisin baskını sırasında zanlılar bir süre kapıyı açmayıp kumar malzemelerini saklamaya çalıştı. Ancak polis içeri girip kumar malzemelerini ele geçirdi.

Daha önce de iki kez baskın yapılan ve mühürlenen dairenin mührünü kıran şahısların kumar oynadığı saptandı. Polis içeride bulunan 21 kişiden 8’ine kumar oynamaktan, Yunus Ş.’ye (28) ise kumar oynatmaktan işlem yaptı.

İçeride bulunan herkese ise sosyal mesafeye uymamak ve maske takmamaktan 76 bin lira para cezası kesildi. Ayrıca içeride bulunan 104 poker kağıdı, 2 poker masası ve 46 pula el konuldu. Polis zanlıların tuttuğu bir de borç defteri ele geçirdi. Bu defterde akşam 2 saatte 32 bin lira borç yapıldığı belirlendi. Bina tekrar mühürlendi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri 32 yaşındaki öğretmen 'Özel şeyler yapacağım' diyerek 16 yaşındaki öğrencisi ile ilişkiye girdi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Son dakika Kobani eylemleri soruşturmasında gözaltına alınan 20 kişiden 17'si tutuklandı
Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz: Fotoğrafı gördükten 1 hafta sonra...
AB zirvesinde Türkiye’ye yaptırım tehdidi! Tüm seçenekleri kullanırız
Hollandalı bilim insanalarından korkutan koronavirüs uyarısı: Endişe verici derecede kısa
Fatih Terim Belhanda'ya kapıyı gösterdi: Gitmek istiyorsa yapacak bir şey yok
ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump koronavirüse yakalandı! Seçime bir ay kaldı
ÖNCEKİ HABERLER
Azerbaycan acı bilançoyu açıkladı: 19 ölü, 55 kişi yaralı
Sultangazi'de koronavirüs denetiminde ilginç diyalog: Bende ateş olmaz...
Akaryakıt fiyatlarında dalgalanma! Benzine indirim yolda
Fenerbahçe'de kanat transferi için iki aday
Türkiye'de 60 bin kişi daha milyoner oldu! Döviz ve altın aldılar
Safiye Soyman çocukları kızı Ümran ve oğlu Harun kimdir?
Yorumlar