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Akaryakıt fiyatlarında dalgalanma! Benzine indirim yolda

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 15 kuruş indirime gidilmesi bekleniyor.

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Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 15 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

Benzinin litresi şu an İstanbul’da 6.83 TL’den, Ankara ve İzmir’de ise ortalama 6.90 TL’den satılıyor.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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