Adana'da Tuğba Keleş’i öldüren Erdoğan Küpeli hakkında hastaneden haber: Hayatını kaybetti

ADANA'da arkadaşlık teklifini kabul etmeyen kasiyer Tuğba Keleş’i (35) başından vurarak öldüren Erdoğan Küpeli aynı silahı başına dayayıp ateşlemişti. Katil zanlısı, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede bu sabah öldü.

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Hatay'da yaşayan Gülay Mübarek’i (29) 2016 yılında sosyal medya üzerinden taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan sözleşmeli öğretmen Erdoğan Küpeli, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, Daha sonra sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli mesajlar paylaştığı saptanan Küpeli tutuklanarak, Kozan Cezaevi'ne koyulmuştu.

Küpeli, yargılandığı davalarda 'tehdit', 'hakaret' ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından toplam 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tahliye edildikten sonra ilçedeki bir yerel gazetenin dağıtım işinde çalışmaya başlayan Erdoğan Küpeli, dün saat 11.00 sıralarında ilçeye bağlı Tufanpaşa Mahallesi’ndeki markete gelerek, 'ret' cinayetini gerçekleştirdi.

Arkadaşlık teklifine reddedip olumsuz yanıt veren kasiyer Tuğba Keleş’i tabancayla başından vurarak öldüren Küpeli, ardından da aynı tabancayı başına ateşleyerek intihar girişiminde bulundu.

Genç kadının katili de hayatını kaybetti

İhbar üzerine markete gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Keleş ve Küpeli'yi hastaneye kaldırdı. Tuğba Keleş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Erdoğan Küpeli de sabaha karşı hayatını kaybetti.