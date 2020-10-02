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CHP'li Adıgüzel'in iddiası olay: Covid-19 kitleri cemaatçi firmadan fahiş fiyata alınıyor

CHP Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel'in iddiası gündemin süt sıralarına yerleşti. Buna göre, Sağlık Bakanlığı milyonlarca test kitini, Bakanlık'ta da etkili bir cemaate ait firma üzerinden ve piyasa fiyatının 4-5 katına satın alıyor.

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CHP Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel, Kovid-19 test kitlerinde, bir cemaat firması aracılığıyla rant elde edildiğini öne sürdü.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre Adıgüzel, konuyu Meclis gündemine de taşıdı. Sağlık Bakanlığı'nda bir süredir yaşanan görevden almalar ve istifaların da bu konuyla ilgili olduğunu iddia etti.

"Umre ve hac organizasyonları yapan gruba bağlı"

Adıgüzel, Türkiye'de Covid-19 teşhisinde kullanılan PCR test kitinin bir firmadan alındığını belirterek, şunları söyledi: Sağlık Bakanlığı bu testleri firmadan doğrudan da tedarik etmiyor. Bir başka firma, üretici firmanın tek yetkili satıcısı unvanı ile faaliyet gösteriyor. 

Üretici firmadan çok uygun fiyata alınan kitler, 4-5 kat fiyata Sağlık Bakanlığı'na satılıyor.

Aradaki rantı kimlerin yediği belli değil. Sağlık Bakanı da bu durumu bildiği halde bu aracı firmadan almaya devam ediyor. Bu firmayı araştırdığımızda hiçbir medikal tecrübesi olmadığını, Sağlık Bakanlığı'nda yıllardır varlığını bildiğimiz bir cemaatin umre ve hac organizasyonlarını yapan gruba bağlı olduğunu öğrendik.

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