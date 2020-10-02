Safiye Soyman çocukları kızı Ümran ve oğlu Harun kimdir?

Ekranların en sempatik, sahnelerin en iyi seslerinden biri olan Safiye Soyman'ın özel hayatı sık sık merak konusu oluyor. Uzun yılardır Faik Öztürk ile birlikte olan fakat resmi nikahları olmayan Safiye Soyman 59 yaşında ve aslen Bolu doğumlu. Ümran Erler adında kızı olan Safiye Soyman'ın Harun Akaröz adında bir oğlu var.

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Sahnelerin ve ekranların en keyifli isimlerinden biri olan, söylediği şarkılar ile birçok ödül alan sempatik isim Safiye Soyman'ın hayatı ekran başındakiler tarafından merak edildi. Safiye Soyman aslen Bolu doğumlu ve 59 yaşında. Uzun yıllardır iş adamı ve şarkıcı Faik Öztürk ile birlikte olan Safiye Soyman'ın resmi nikahı yok. Henüz 13 yaşında görücü usulüyle evlendiği 24 yaşındaki Ziya Akaröz'le on beş yıl evli kalan Safiye Soyman'ın Ümran Erler adında kızı olan Safiye Soyman'ın Harun Akaröz adında bir oğlu var.

Safiye Soyman kimdir: Safiye Soyman, 1961 yılında Bolu’da Akpınar Mahallesinde bir gecekonduda doğmuştur. Babası bir hafız olan Safiye Soyman, 13 yaşında görücü usulüyle evlendiği 24 yaşındaki Ziya Akaröz’le on beş yıl evli kalmıştır.

Safiye Soyman'ın Harun Akaröz adında bir oğlu var.

Evliliğin ilk üç senesi güzel geçtikten sonra eşinin kumar tutkusu aile bağlarını derinden sarsmaya başlamış ve eşinden gizli ortaokul sınavlarına hazırlanmıştır. Daktilo kurslarına gitmiş ve ortaokulu bitirir bitirmez, bu kez de lise bitirme sınavlarına hazırlanarak liseyi de bitirmiştir. Okul sonrası iş bulma sınavlarına girerek İmar İskan Bakanlığı’na genel müdür sekreteri olarak işe girmiştir.

Safiye Soyman'ın kızı Ümran Erler

Safiye Soyman, “Bu çocuklar oturup ölümlerini mi beklesinler, ben bir engelli annesi olarak isyan ediyorum. Başkanlarım lütfen, yeni belediye başkanlarımız da geliyor, her semtte böyle bir yer olsun” dedi.

Liseyi bitirdikten sonra da Özer Altın’dan müzik dersleri alarak radyo sınavlarına girmiş ve kazanmıştır. 6 sene Ankara Devlet Klasik Müziği Korosu'nda çalışan Safiye Soyman, bir gün gazinocular kralı Fahrettin Aslan'dan teklif almıştır. Böylece 1996 yılında 35 yaşında Maksim’de sahneye çıkmış. Ardından memuriyetten istifa ederek şöhret basamaklarını tırmanmıştır. Safiye Soyman, ilk evliliğini çocuk yaşta 13 yaşındayken 1974 yılında Ziya Akaröz ile yapmış bu evlilikten Ümran Erler adında bir kızı (d.1975) ve Harun (d.1977) adında bir oğlu olmuştur. Daha sonra 1985 yılında Ziya Akaröz ile boşanmıştır.