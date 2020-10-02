Fatih Terim'e büyük şok! Ön elemede ilk kez kaybetti

Rangers'a 2-1 yenilen Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Avrupa'da ilk kez ön eleme turunu kaybetti.

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play off turunda İskoçya temsilcisi Rangers'a 2-1 yenildi ve Avrupa'ya veda etti.

Galatasaray, Avrupa kupalarında teknik direktör Fatih Terim yönetiminde ilk kez ön eleme turu maçı kaybetti.

6 ön eleme turundaki 10 maçını da kazanmıştı

Sarı-kırmızılı takım, daha önce Terim idaresinde 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi, 2'si de UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 6 ön eleme turundaki 10 maçını da kazanmıştı.

İkişer maçta da mağlup etmişti

Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray; Şampiyonlar Ligi'nde 1997-1998 sezonunda İsviçre'nin Sion, 1998-1999 sezonunda aynı ülkenin Grasshoppers, 1999-2000'de Avusturya'nın Rapid Wien, 2003-2004'te ise Bulgaristan'ın CSKA Sofya takımlarını ikişer maçta da mağlup etmişti.

Hajduk'u da elemişti

Sarı-kırmızılı takım, bu sezon da UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Azerbaycan'ın Neftçi, 3. eleme turunda ise Hırvatistan'ın Hajduk Split takımını tek maçta yenerek saf dışı bırakmıştı.