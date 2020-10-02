Tottenham Maccabi kalesine gol olup yağdı

UEFA Avrupa Ligi'nde Play-Off turu maçları tamamlandı. Gecenin en gollü maçında Tottenham, sahasında konuk ettiği Maccabi Haifa'yı farklı mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmayı başardı. Harry Kane, mücadelede Hat-trick yapmayı başardı.

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UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu oynanan 21 maçla sona erdi. Geceye damga vuran maçta Tottenham, sahasında oynadığı maçta Maccabi Haifa’ya gol yağdırdı. Tottenham’ın yıldızı Harry Kane’in üç gol attığı karşılaşma, 7-2 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile tamamlandı.

Maça çok hızlı başlayan Tottenham, henüz 2. dakikada Harry Kane ile öne geçmeyi başardı. 17. dakikada Hollandalı futbolcusu Tjaronn Chery ile beraberliği yakalayan Maccabi Haifa, daha sonra savunmaya kapanmanın faturasını ağır ödedi. 20. dakika Lucas Moura, 36 ve 39. dakikalarda Giovani Lo Celso ile goller bulan Tottenham, ilk yarıyı 4-1 önde tamamladı.

İkinci yarıda Nikita Vadymovych Rukavytsya ile farkı ikiye indiren ve az da olsa umutlanan Maccabi Haifa’nın sevinci fazla uzun sürmedi. 56. dakikada Harry Kane, yeniden sahneye çıkarak penaltıdan attığı golle farkı yeniden üçe çıkarmayı başardı. Harry Kane, 74. dakikada ağları bir kez daha havalandırarak hat-trick yaptı. 90+1. dakikada Dele Alli’nin penaltıdan attığı gol, skoru belirledi.

İsrail temsilcisini farklı geçen Tottenham, UEFA Avrupa Ligi’nde gruplara katılmayı başardı.

UEFA karşılaşmalarının toplu sonuçları:

CFR Cluj 3-1 KuPS Kuopio

Ararat-Armenia 1-2 Kızılyıldız

Slovan Liberec 1-0 APOEL

Charleroi 1-2 Lech

Dinamo Zagreb 3-1 Flora

Rosenborg 0-2 PSV Eindhoven

Malmö FF 1-3 Granada

H Be’er Sheva 1-0 Viktoria Plzen

Dinamo Brest 0-2 Ludogorets

Standard Liege 3-1 MOL Vidi

Sarajevo 0-1 Celtic

Legia Varşova 0-3 Qarabağ

Kopenhag 0-1 Rijeka

Young Boys 3-0 Tirana

Dundalk 3-1 Kİ

Basel 1-3 CSKA Sofya

AEK 2-1 Wolfsburg

Rangers 2-1 Galatasaray

Sporting CP 1-4 LASK Linz

Tottenham 7-2 Maccabi Haifa

Rio Ave 2-2 (Pen 8-9) Milan