BIST 1.142
DOLAR 7,76
EURO 9,11
ALTIN 478,78
HABER /  YEREL
ADV Stokları eritmek amacıyla tüm kitaplar maliyet fiyatına, tam 500 kitap hepsi tek fiyat: 5 TL

Muğla'da dehşete düşüren kaza: 1 ölü 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı

MUĞLA'da kontrolden çıkan araç karşı şeride geçince kaza kaçınılmaz oldu. Meydana gelen kazada sürücülerden biri öldü diğeri ağır yaralandı.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Çamdalı yönetimindeki 48 HZ 081 plakalı araç Köyceğiz istikametinden Muğla istikametine seyir halinde iken Şelale sapağında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücünün kullandığı araç karşı şeride geçti. Bu sırada Muğla istikametinden Köyceğiz istikametine seyir halinde olan Orhan Gürel yönetimindeki 48 AF 668 plakalı araca çarpması sonucu iki araçta bulunan sürücüler yaralandı.

Kazayı görenlerin Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis trafik ekipleri yönlendirildi. Araç içinde sıkışan sürücülerden birisi Muğla Büyükşehir Belediyesi Köyceğiz İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından çıkarılarak 112 ekiplerine teslim edildi.

Yaralılardan Orhan Gürel hastaneye kaldırılırken yaşamını yitirirken, diğer yaralı Mustafa Çamdal’ın da durumunun ağır olduğu öğrenildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Survivor yıldızları Nisa ve Barış yakalanınca panik oldu bakın ne yaptılar Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump koronavirüse yakalandı! Seçime bir ay kaldı
Ege Üniversitesi'ndeki taciz iddiasında ikinci perde! Öğrenciler ayaklandı
İstanbul merkezli 3 ilde ruhsatsız taksi duraklarına baskın! 18 kişi gözaltına alındı
AB'den flaş açıklama:Türkiye yapıcı çaba gösterirse pozitif gündem başlatacağız
Kobani eylemleri soruşturmasında gözaltındaki 20 kişi için tutuklama talebi
Rangers Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçı maçı golleri ve geniş özeti
ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'da midibüs ve otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
Koronavirüste hasta sayısında İstanbul ilk sırada! En düşük il bakın hangisi
Azerbaycan Savunma Bakanlığı duyurdu:Bu gece bazı stratejik tepeler işgalden kurtarıldı
Konya'da 3,9 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu
ABD'li satış sitesi Amazon 20 bine yakın çalışanının koronavirüse yakalandığını açıkladı
Arto kimdir aslen nereli Arto'nun ailesi ve bilinmeyen hayatı
Yorumlar