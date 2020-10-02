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İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli bir genci gözünden yaraladı

İSRAİL askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Sebastiye beldesine düzenledikleri baskın sırasında Filistinli bir genç gözünden vurularak yaralandı.

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Sebastiye Yerel Meclis Başkanı Muhammed Âzim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin beldeye baskın düzenlediği sırada, Filistinli gençlerin askerlere taş atması üzerine olaylar çıktığını belirtti.

Olaylar sırasında İsrail askerlerinin gerçek ve plastik mermi kullanması sonucu 29 yaşındaki bir Filistinli gencin sol gözünden yaralandığını aktaran Âzim, yaralanmanın gerçek mermiyle mi yoksa plastik mermiyle mi gerçekleştiğinin bilinmediğini söyledi.

Âzim, yaralı gencin Nablus'taki En-Necah Hastanesi'ne kaldırıldığını ve iyileşme imkanı bulunmayan gözünün ameliyatla alınacağını ifade etti.

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