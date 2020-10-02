ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump koronavirüse yakalandı! Seçime bir ay kaldı

KAsım ayında yeniden ABD Başkanı seçilebilmek için kıyasıya bir yarış sürdüren ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump koronavirüse yakalandı. Covid-19 testi pozitif çıkan Trump, 14 gün karantinada kalacak.

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Koronavirüs salgınını ciddiye almayan ve bunun bedelilini ülkesine ağır ödeten ABD Başkanı Donald Trump, ısrarla maske takmamanın ve çevresindekilere de taktırmamanın ağır faturasıyla karşı karşıya. Bir ay sonra hayati bir seçim için halkın karşısına çıkacak olan ABD Başkanı Donald Trump, kendisi ile eşi Melania Trump'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

ABD Başkanı Trump, Kovid-19'a yakalandığını Twitter hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Açıklamasında Trump, "Bu gece First Lady ve benim Kovid-19 testimiz pozitif çıktı. Karantina ve iyileşme sürecine hemen başlayacağız. Bu süreci beraberce atlatacağız." ifadelerini kullandı.

1 ay sonra seçim var! Kampanyası aksayacak

Donald Trump, Kasım ayında yapılacak ABD Başkanlık seçiminde Demokratların adayı Joe Biden'a karşı yarışacak. Anketlerde Biden önde gidiyor. Trump da aradaki farkı kapatmak için kampanyalarını hızlandırmıştı. Ancak koronavirüs testi pozitif çıkınca 14 gün karantinaya girmek zorunda kaldı ve kampanyası aksayacak.