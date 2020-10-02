BIST 1.144
DOLAR 7,74
EURO 9,10
ALTIN 474,85
HABER /  GÜNCEL
ADV Stokları eritmek amacıyla tüm kitaplar maliyet fiyatına, tam 500 kitap hepsi tek fiyat: 5 TL

Kobani eylemleri soruşturmasında gözaltındaki 20 kişi için tutuklama talebi

Kobani olayları soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında eski HDP'li vekillerin de olduğu 20 şüphelinin tamamı savcılık sorgusunun ardından tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Abone ol

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, eski HDP Eş Genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun da tutuklu bulunduğu 2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında, 25 Eylül'de 82 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarılmasının ardından 7 ilde operasyon başlatılmış, 20 zanlı terörle mücadele ekiplerince yakalanmıştı.

20 şüpheli hakimliğe sevk edildi
Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedilen Sırrı Süreyya Önder, Nazmi Gür, Ayla Akat Ata, Emine Ayna, Emine Beyza Üstün, Bircan Yorulmaz, Bülent Barmaksız, Can Memiş, Dilek Yağlı, Gülfer Akkaya, Günay Kubilay, Zeki Çelik, Ali Ürküt, Altan Tan, Pervin Oduncu, Alp Altınörs, Berfin Özgü Köse, Cihan Erdal, Ayhan Bilgen ve İsmail Şengün, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdi.

Cumhuriyet savcısı, ifade işlemlerinin ardından şüphelilerin tamamını tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevketti.

Terör eylemlerinde 37 kişi hayatını kaybetti
Yapılan açıklamada, meydana gelen terör olayları kapsamında 07.10.2014 gününden başlayarak 08-09.10.2014 tarihleri arasında terör eylemleri sonucunda 37 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Terör eylemlerine dayalı cinayetlerin 07.10.2014 tarihinde işlenmeye başlandığı da bildirilen açıklamada, bu yöndeki çağrıların kararlı şekilde 08.10.2014 tarihinde de devam ettiğinin görüldüğü ifade edildi.

9 ayrı suç defalarca işlendi
Açıklamanın devamında ise meydana gelen olaylarda işlenen suçlar da yer aldı. Buna göre; nitelikli adam öldürme (37), adam öldürmeye teşebbüs (29), mala zarar verme (3 bin 777), alıkoyma (25), hırsızlık (395), yağma (15), iş yeri ve konut dokunulmazlıklarını ihlal (308), Türk bayrağını yakma (13), Atatürk’ü Koruma Kanununa Muhalefet (7) suçları işlenirken 326 güvenlik görevlisi ile 435 vatandaş da yaralandı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Rangers Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçı maçı golleri ve geniş özeti
Fransa'da Emmanuel Macron'a güven azalıyor
Türkiye ile Yunanistan genel ilkelerde ortak anlayışa vardı
American Airlines ve United Airlines 32 bin kişiyi işten çıkaracak
Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
İYİ Parti Başkanlık Divanı belli oldu! Koray Aydın yeniden seçildi
ÖNCEKİ HABERLER
Hasan Doğan'ın acı günü!
İzmir 3,6'lık depremle sarsıldı
ABD'de yakıt ikmali yapan F-35 tipi savaş uçağı düştü
PFDK'den Galatasaray'a 34 bin 500 lira para cezası
UEFA organizasyonlarında yüzde 30 seyirci kararı
Arif Akpınar öldü mü kaç yaşında? Arif Akpınar kimdir hayatı
Yorumlar 1 yorum