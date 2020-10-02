Kobani eylemleri soruşturmasında gözaltındaki 20 kişi için tutuklama talebi

Kobani olayları soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında eski HDP'li vekillerin de olduğu 20 şüphelinin tamamı savcılık sorgusunun ardından tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, eski HDP Eş Genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun da tutuklu bulunduğu 2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında, 25 Eylül'de 82 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarılmasının ardından 7 ilde operasyon başlatılmış, 20 zanlı terörle mücadele ekiplerince yakalanmıştı.

20 şüpheli hakimliğe sevk edildi

Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedilen Sırrı Süreyya Önder, Nazmi Gür, Ayla Akat Ata, Emine Ayna, Emine Beyza Üstün, Bircan Yorulmaz, Bülent Barmaksız, Can Memiş, Dilek Yağlı, Gülfer Akkaya, Günay Kubilay, Zeki Çelik, Ali Ürküt, Altan Tan, Pervin Oduncu, Alp Altınörs, Berfin Özgü Köse, Cihan Erdal, Ayhan Bilgen ve İsmail Şengün, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdi.

Cumhuriyet savcısı, ifade işlemlerinin ardından şüphelilerin tamamını tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevketti.

Terör eylemlerinde 37 kişi hayatını kaybetti

Yapılan açıklamada, meydana gelen terör olayları kapsamında 07.10.2014 gününden başlayarak 08-09.10.2014 tarihleri arasında terör eylemleri sonucunda 37 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Terör eylemlerine dayalı cinayetlerin 07.10.2014 tarihinde işlenmeye başlandığı da bildirilen açıklamada, bu yöndeki çağrıların kararlı şekilde 08.10.2014 tarihinde de devam ettiğinin görüldüğü ifade edildi.

9 ayrı suç defalarca işlendi

Açıklamanın devamında ise meydana gelen olaylarda işlenen suçlar da yer aldı. Buna göre; nitelikli adam öldürme (37), adam öldürmeye teşebbüs (29), mala zarar verme (3 bin 777), alıkoyma (25), hırsızlık (395), yağma (15), iş yeri ve konut dokunulmazlıklarını ihlal (308), Türk bayrağını yakma (13), Atatürk’ü Koruma Kanununa Muhalefet (7) suçları işlenirken 326 güvenlik görevlisi ile 435 vatandaş da yaralandı.