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BM, Türkiye ile Libya arasında yapılan deniz sınırı anlaşmasını tescil etti

Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye ve Libya arasında deniz sınırı anlaşmasını tescil etti. Böylece İsrail-Yunanistan koridoru uluslararası anlaşma ile kapanmış oldu. Buna göre İsrail Türkiye’den onay almadan Avrupa’ya gaz ihraç edemeyecek.

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BM tarafından yayımlanan tescil belgesine göre, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türkiye ve Libya arasında imzalanan uluslararası anlaşmayı 30 Eylül'de BM Şartı'nın 102'nci maddesi gereği onayladı. 

Türkiye ile Libya Hükümeti, 27 Kasım'da "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası imzalamış ve anlaşmayı tescil edilmesi için BM'ye göndermişti.

Türkiye'nin şah-mat hamlesi
2011'de yavru vatan KKTC ile anlaşmasının ardından 2019'da Libya ile imzaların atılması hukuken Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yeni kıta sahanlığı ve MEB sınırlarının çizilmesini teminat altına alması anlamına geliyor.

Türkiye-Libya anlaşması
Türkiye bölgedeki yoğun sondaj ve arama faaliyetleri sonrası, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Libya Ulusal Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac arasında 27 Kasım 2019’da Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası’nı imzalamıştı.

İsrail Yunanistan koridoru uluslararası anlaşma ile kapandı
Türkiye ve Libya arasında deniz sınırı anlaşmasını tesciliyle İsrail-Yunanistan koridoru  ile kapanmış oldu. Buna göre İsrail Türkiye’den onay almadan Avrupa’ya gaz ihraç edemeyecek.

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