AYM yeniden yapılandırılmalı mı?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Anayasa Mahkemesi'nin yeniden yapılandırılmasıyla ilgili çıkışı TV 100'de tartışılıyor.

Abone ol

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Anayasa Mahkemesi'nin yapısıyla ilgili sözleri tartışma yarattı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da AYM'nin kararlarından rahatsız olduğunu ve bu konudaki sözlerinin düşünülmesi gerektiğini ifade eden Hadi Özışık, Soylu'nun bu konuda dertli olduğunu söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Anayasa Mahkemesi'nin yeniden yapılandırılmasıyla ilgili çıkışı TV 100'de tartışıldı. Moderatörlüğünü Ahu Özyurt'un yaptığı programda Metin Özkan, MHP lideri Bahçeli'nin AYM'nin yetki sınırını aşmasıyla ilgili olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

"Sayın Bahçeli'nin buradaki talebi "Anayasa Mahkemesi kapatılsın, Anayasa Mahkemesi bölünsün, Anayasa Mahkemesi yok edilsin" değildir. Anayasa Mahkemesi'nin yetki sınırlarını aştığıyla ilgili bir endişesi var.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerini hatırlattı

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye'yi kaos ortamına sürükleyen temel öğe Anayasa Mahkemesi"dir diyor. Yine "O 7 hakim YSK'nın içindeki organlarıdır" diyor. HSYK için "Bunlar Hakimler savcılar alçak kuruludur" diyor. Şimdi peki Kemal Bey'in de HSYK, YSK ya da AYM için kullandığı bu ifadeler kimine göre ifade özgürlüğü kimilerine göre fikir beyan etmedir.

Sayın Bahçeli niye AYM'yi bu kadar hedef aldı diye baktım. Şimdi AYM, "PKK'yı övmek ifade özgürlüğüdür" diyor. AYM'nin aldığı bir karar. Benim siyasi görüşüme, hayat felsefeme, insani duruşuma tamamen aykırı bir şey! Yani PKK terör örgütünü övmek ifade özgülüğüyse biz niye o zaman PKK, PYD, YPG ile DHKP-C ve FETÖ ile uğraşıyoruz.

Bunun cezası yoksa neyin cezası olacak?

"Devlete katil demek" eğer Anayasa Mahkemesi tarafından suç görülmüyorsa, o zaman sokakta yarın birisi çıkar elini de ağzına dayar devlet katildir, devlet seri katildir der. Ne yapacağız o zaman? Devlete hakaret etmek ifade özgürlüğü değildir. Devlete katil diyen bir insan ceza çekmiyorsa bunun bir cezası yoksa daha neyin cezası olacak.

Hadi Özışık: Adam sıkıntılı, dertli!

Bu ülkenin İçişleri Bakanı televizyona çıktı ilk defa Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla ilgili bana göre çok önemli bir şey dedi. Ekranda İçişleri Bakanı "Benim burama kadar geldi" diyorsa bunun üzerinde oturup düşünmemiz gerekiyor.

Ben polis alıyorum, memur alıyorum soruşturması gerekiyor diyor. Memuriyete girişte güvenlik soruşturması yapılması kararını iptal ettiği için diyor. Bu açıklamaya binaen ben bu ülkenin İçişleri Bakanıyım, güvenliğinden sorumlu kişiyim. Ben polis olarak aldığım kişinin güvenlik soruşturmasının yapılması gerekiyor. Bu güvenlik soruşturmasını AYM iptal ettiği zaman benim elim kolum bağlanıyor diyor. Adam sıkıntılı dertli! AYM'nin hiçbir üyesiyle kişisel meselesi yok.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun AYM'nin üyelerine çete dedi! Olumsuz çıkan her karar için dedi. Bu savcılar emir alıyor dedi. Bu tip açıklamalar yaptı. Şimdi İçişleri Bakanı burada böyle ağır ifadeler kullanmıyor. Bisiklete bin demek alçaklık anlamına gelmiyor. Başka bir dil mi kullanıyoruz. Diyor ki ben eleştiri hakkımı kullanıyorum."