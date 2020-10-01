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Elektrik fiyatlarına yüzde 5.75 zam geldi! Evde kullanılan elektriğin yeni fiyatı

Resmi gazetede yayınlanan karara göre evlerde, işyerlerinde ve sanayide kullanılan elektriğe yüzde 5.75 zam geldi...

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Konut, sanayi ve ticarethanelerde kullanılan elektriğe bugünden geçerli olmak üzere yüzde 5.75 zam geldi. Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (EPDK) tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan yeni tarifeler 3 ay uygulanacak.

İşte yeni fiyatlar: Bu kararla birlikte bir kilovatsaat elektrik (tüm vergi, pay ve fonlar dahil) konutlarda 71.02 kuruştan 75.10 kuruşa, sanayide 70.97 kuruştan 75.06 kuruşa ve ticarethanelerde 94.44 kuruştan 99.87 kuruşa çıktı.

Enerji şirketlerine 15.4894 kuruş: Resmi gazetede yayınlanan EPDK kararına göre, EÜAŞ tarafından 1 Ekim 2020 tarihi itibarıyla uygulanacak aktif elektrik enerji toptan satış bedeli, dağıtım şirketlerine teknik ve teknik olmayan kayıp enerji satışları ile görevli tedarik şirketlerine yapılan satışlarda kilovatsaat başına 15,4894 kuruş olacak.

Genel aydınlatma için 29 kuruş: Dağıtım şirketlerine genel aydınlatma kapsamında yapılan satışlarda ise kilovatsaat başına 29 kuruş olarak uygulanacak.

Öte yandan, bu yılın ekim dönemi için tedarik edilen birim enerji miktarı başına öngörülen Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) maliyeti revize edildi. Kurul kararına göre, bu yıl için öngörülen YEKDEM maliyeti megavatsaat başına ortalama 104 lira 4 kuruş oldu.

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