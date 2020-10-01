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Antalya'da 16 yaşındaki İlayda kayıplara karıştı en son hastaneden ayrılmış

Demirören Haber Ajansı

ANTALYA'da İlayda Türkyılmaz (16), yattığı hastaneden adeta sır oldu. 1 ay önce ailesinden habersiz hastaneden ayrılan İlayda'nın akıbeti henüz bilinmezken aile kızlarından gelecek iyi haberi bekliyor.

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İlayda Türkyılmaz, yaklaşık bir ay önce tedavi için yattığı hastaneden ailesine haber vermeden ayrıldı. Kızını hastanede bulamayan ve telefonla aramalarına cevap alamayan Canan Rahime Yüksel, polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Yüksel, yaklaşık bir aydır izine rastlanılmayan kızı İlayda Türkyılmaz'ı sosyal medya hesaplarından verdiği ilanlarla ve sokak sokak gezerek arıyor. Anne Yüksel, kayıp kızını görenlerin polise bildirmesini istedi.

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