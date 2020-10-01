Trabzonspor'da Uğurcan Çakır şoku!
Trabzonspor, Uğurcan Çakır ve Stiven Plaza'nın sakatlıkları sebebiyle Gaziantep FK maçı kadrosundan çıkarıldıklarını açıkladı.Abone ol
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Uğurcan Çakır'ın Gaziantep FK müsabakası kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, başarılı file bekçisinin sağ bacak üst adalesinde ödem oluştuğu belirtildi.
Öte yandan sağ dizinde zorlamaya bağlı ağrı hisseden Stiven Plaza da Uğurcan Çakır'la birlikte Gaziantep FK maçı kadrosunda çıkarıldı.
İŞTE O AÇIKLAMA
Süper Lig’de oynadığımız Yeni Malatyaspor karşılaşmasında sağ bacak üst adalesinde ödem oluşan futbolcumuz Uğurcan Çakır ve sağ dizinde zorlamaya bağlı ağrı hisseden Stiven Plaza, Gaziantep FK ile oynayacağımız müsabakanın kadrosundan çıkartılmıştır.
TRABZONSPOR'UN GAZİANTEP FK MAÇI KADROSU
ERCE KARDEŞLER
ARDA AKBULUT
KAĞAN MORADAOĞLU
JOAO PEREIRA
SERKAN ASAN
ATAKAN GÜNDÜZ
EDGAR IE
HÜSEYİN TÜRKMEN
GASTON CAMPI
MARLON XAVIER
ABDULKADİR PARMAK
LEWIS BAKER
FLAVIO
AHMET CANBAZ
ABDÜLKADİR ÖMÜR
SALİH KAVRAZLI
SAFA KINALI
YUSUF SARI
BİLAL BAŞACIKOĞLU
DIABATE
CALEB EKUBAN
ANTHONY NWAKAEME
BENIK AFOBE