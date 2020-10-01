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Serie A'da Genoa-Torino maçı koronavirüs sebebiyle ertelendi

Koronavirüs, İtalya Serie A'da Genoa-Torino maçını vurdu. Karşılaşmanın ileri bir tarihe alındığı duyuruldu.

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Serie A'da 3 Ekim Cumartesi günü saat 18:00'de Ferraris stadında oynanması planlanan Genoa-Torino maçı, yaşanan Covid-19 vakaları sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi.

Genoa'da Covid-19 testi pozitif çıkan 11 futbolcu ve 4 personel bulunuyor. UEFA kararlarına göre, bir takımda kaleci dahil maça çıkabilecek 13 oyuncu varsa, maç oynanabiliyor.

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