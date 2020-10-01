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Putin, Trump ve Macron'dan ortak 'Dağlık Karabağ' çağrısı: Derhal ateşkes sağlanmalı

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Dağlık Karabağ'da Ermenistan ve Azerbaycan arasında yaşanan sert çatışmalara ilişkin yayımladıkları ortak açıklamada, bölgede derhal ateşkes sağlanması çağrısı yaptı.

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Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu'nun eş başkanları Rusya, ABD ve Fransa'nın liderleri, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerilimin yeniden tırmanması üzerine ortak açıklama yayınladı.

'Askeri faaliyetlere derhal son verin' çağrısı

Dağlık Karabağ'daki cephe hattında gerilimin yeniden tırmanmasını kararlılıkla kınayan Putin, Trump ve Macron, çatışan tarafları askeri faaliyetlere derhal son vermeye çağırdı. Liderler, Azerbaycan ve Ermenistan yönetimlerini iyi niyetle ve ön koşulsuz olarak, AGİT Minsk Grubu'nun desteğiyle çözüme yönelik müzakerelere yeniden başlama yükümlülüğünü derhal üstlenmeye davet etti.

Çatışmalarda hayatını kaybedenlerin yasını tuttuklarını da belirten Putin, Trump ve Macron, ölü ve yaralıların ailelerine başsağlığı temennisinde bulundu.

Çatışmalar sürecek

Azerbaycan ve Ermenistan, dün müzakere masasına oturma çağrılarını reddetmişti. İki ülkenin liderleri, şu anda masaya oturmak için doğru zaman olmadığını savunmuştu. Bu tutum, aktif bir uluslararası arabuluculuk ve diplomatik çabalar ortaya koyulmaması halinde çatışmaların süreceği anlamına geliyor.

"Militanların bölgeye gönderilmesi çok tehlikeli"

Bu arada Putin, Rusya Güvenlik Konseyi daimi üyeleriyle de görüşme gerçekleştirdi. Gazetecilere konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin ve Güvenlik Konseyi üyeleri arasında gerçekleştirilen görüşmeyle ilgili, “Toplantıda Karabağ’a Suriye ve Libya’dan militanların gönderilmesinin büyük tehlike arz ettiği dile getirildi.” ifadelerini kullandı.

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan’ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde. Resmi verilere göre çatışmaların yeniden alevlendiği 27 Eylül'den beri tarafların verdiği toplam kayıp siviller de dahil 100 kişiyi aşmış durumda.

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