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AK Partili Abduldakir Çelik koronavirüse yakalandı

İhlas Haber Ajansı

AK Parti Çankırı İl Başkanı Abduldakir Çelik, sosyal medya hesabından Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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AK Parti İl Başkanı Abdulkadir Çelik, vücudunda ağrı hissetmesi sonrasında Çankırı Özel Karatekin Hastanesine yaptırdığı korona virüs testinin pozitif çıktığını bildirdi. Çelik yaptığı açıklamada, "Dün vücut ağrım vardı, biraz ondan dolayı tedbir amaçlı Covid-19 testi yapıldı. Testim pozitif çıktı. Şu anda evdeyim, karantina sürecimi evde geçireceğim. Herkes mutlaka maske ve mesafe kurallarına uymalı, temizliğine dikkat etmeli. Korona virüse karşı alınan tedbir kurallarımıza riayet edelim." dedi

Çelik açıklamasının devamında "Bana bir şey olmaz demeyelim kesinlikle. Tedbirlerimizi mutlaka alalım. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına mutlaka uyalım. Vatandaşlarımız bu konuda daha hassas olurlarsa bu süreci atlatarak normal hayatımıza dönmeye başlarız. Bu süreçte vatandaşımızın kurallara uymalarına bağlı. Elimizden geldiğinde maske ve dezenfektan kullanımını ihmal etmeyelim” ifadelerini kullandı.

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