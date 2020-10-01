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Fransız AFP ajansından Türkiye'nin SİHA'larına övgü dolu sözler ezber bozuyor

"Türkiye’nin SİHA’ları ezber bozuyor." Bu yorum-analiz, Fransız haber ajansı AFP’den geldi. Ajans, Türkiye'nin Irak'ın kuzeyine düzenlediği operasyonlarda terör örgütüne karşı SİHA’ları kullanmasının harekatın seyrini değiştirdiğini vurguladı.

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Türkiye savunma sanayinde kendi kaynaklarını kullanıyor. Dışa bağımlı olmadan kendi silahını üretiyor.

Türk SİHA'larının Suriye, Irak, Libya ve son olarak Dağlık Karabağ'daki operasyon kabiliyeti, dünya basınının gündeminden düşmüyor.

Bayraktar TB2’lerin başarısı Fransız basınında da geniş yer buldu. 

'Kuzey Irak'ta her geçen gün SİHA’ları daha etkin kullanılıyor'

Fransız haber ajansı AFP, Türkiye’nin Kuzey Irak’taki operasyonlarında her geçen gün SİHA’ları daha etkin kullandığını yazdı.

Analiz haberde, terör örgütüne yönelik savaşta Türk SİHA’larının, "oyun değiştirdiği" ve "ezber bozduğu" ifadeleri yer aldı.

'Maliyetleri de azalttı'

Analizde, Bayraktar TB2’lerin F-16’ların yerine geçtiğine işaret edildi.

Daha uzun süre havada kalan ve gözetleme yapan Bayraktar TB-2’lerin, terör örgütüne yönelik operasyonlarda maliyetleri azalttığı da vurgulandı.  

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